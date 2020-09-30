Ресторанам в России запретят включать чаевые в чек со следующего года

Правительство России утвердило правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания. Изменения вступят в силу 1 января 2021 года, говорится на сайте Роспотребнадзора РФ.

Так, цена на услуги заведения общепита должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню. Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ.

Потребитель может выбрать услуги после того, как ознакомится с их потребительскими свойствами и ценой. Также он в праве отказаться от оплаты дополнительных услуг, а если они оплачены, потребовать возвратить уплаченную сумму.

Кроме того, исполнитель должен сообщить посетителю способы приготовления блюд и входящие в них основные ингредиенты, данные об объеме порций, пищевой ценности продукции. У предприятий общественного питания по-прежнему должна быть книга отзывов и предложений, которая предоставляется по требованию потребителя.



Ранее в заведениях общепита в Татарстане отменили ограничение на рассадку не больше четырех человек за столик.

