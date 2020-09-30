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Полузащитник «Рубина» — номинант на звание игрока сентября в РПЛ

12:20, 30.09.2020
Полузащитник «Рубина» — номинант на звание игрока сентября в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия номинирован на звание игрока сентября в Российской премьер-лиге. На его счету три матча и один гол.

Благодаря Кварацхелии «Рубин» в этом месяце набрал шесть очков из девяти. Первый гол в этом сезоне он забил в в матче 9-го тура РПЛ против волгоградского «Ротора».

Фото: rubin-kazan.ru

На награду претендуют Артем Дзюба «Зенит» (3 матча, 5 голов, 1 результативная передача), Гилерме «Локомотив» (3 матча, все — на ноль), Кристиан Нобоа «Сочи» (3 матча, 3 гола) и Айртон «Спартак» (3 матча, 2 гола).

Напомним, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в августе был признан лучшим молодым игроком прошедшего сезона Российской премьер-лиги.

СпортФутбол
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