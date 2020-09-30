В России профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии.

Организация неоднократно указывала, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.

В законодательстве прописано, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно. В 2015 году для накопительного компонента установили показатель на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.

В ФНПР считают, что данная практика «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».

Вчера и. о. главы Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что средний размер пенсии в республике составляет 14,6 тыс. рублей.

