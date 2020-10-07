В Казани гособвинитель запросил 17 лет колонии за расстрел 17-летнего футболиста

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Верховном суде Татарстана прошли малые прения по делу 49-летнего Алексея Назарова. Гособвинитель Андрей Кропотов запросил для него 17 лет колонии строгого режима за убийство 17-летнего Эльмира Шафигуллина, покушение на жизни трех его друзей и повреждение автомобиля, сообщил «Реальному времени» представитель потерпевших Александр Шишляев.



Защита просила учесть показания 25 свидетелей защиты, которые положительно характеризуют подсудимого. Его адвокат Эдуард Гайнуллин настаивал на том, что о объявлении Назарова в федеральный розыск ни ему, ни его близким даже не было известно, да и поиски не велись.

Сам же Назаров сегодня вновь заявил о невиновности, гражданские иски потерпевших он не признал. В последнем слове обратился к матери погибшего подростка, сказал, что сожалеет ее потере, но он не убивал.

Виновным в этих преступлениях Назарова ранее признала коллегия присяжных, посчитавшая доказанным, что в ночь на 4 июня 2011 года Назаров в составе группировки «Седьмовские» участвовал в обстреле автомобиля «Лада Приора», случайно заехавшего во двор коробки домов 66, 68, 70 и 72 по Проспекту Победы. В ту ночь «Седьмовские» ждали нападения «Первомайских» и кроме стволов вооружились бутылками с зажигательной смесью и арматурой.

Сам Назаров уверял суд, что был лишь свидетелем преступления, сумку с незаряженным ружьем взял случайно и ни в кого не стрелял.

По данному делу еще в 2013 году Верховный суд РТ вынес приговоры трем членам ОПГ, наказав их сроками от 12 до 16 лет в колонии строгого режима.

Назаров с 2011-го находился в розыске и был задержан лишь в октябре 2019-го.

Детали громкой истории и судебного процесса — в материале «Реального времени».