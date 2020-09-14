Минтранс и ГИБДД внесут изменения в правила дорожного движения

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минтранс и ГИБДД подготовили новый проект изменений в правилах дорожного движения. Он введет ограничения скорости для автобусов и ограничит зону действия знака «Стоянка запрещена».

Как пишет «Коммерсант», поправки готовились с 2019 года. Общественное обсуждение они проходили уже дважды.

Изменения коснутся многих правил. Например, отменяется пункт, по которому зона действия знака «Стоянка запрещена» заканчивается там, где прерывается желтая разметка. В то же время знак не будет действовать там, где есть знак «Парковка».

Автобусам, имеющим ремни безопасности в салоне и только сидячие места, разрешат разгоняться до 90 км/ч. Остальным нельзя ездить быстрее 70 км/ч.

Меняются правила контроля тонировки. Новая редакция сошлется на ГОСТ 33997 2016 года: лимит для ветрового стекла — 70%, для остальных — не нормируется.

Власти вновь разрешат использовать любые аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Отдельные пункты в ПДД появятся для электросамокатов, скейтов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).