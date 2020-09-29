Почти четверть нарушений прав предпринимателей в России приходится на ПФО

Сегодня на встрече в прокуратуре Татарстана с бизнес-сообществом замгенерального прокурора РФ Сергей Зайцев отметил, что за 8 месяцев отмечено более 146 тыс. нарушений прав предпринимателей, почти четверть из них приходится на ПФО. Отменили почти 25 тыс. правовых актов, которые нарушали права бизнеса.

За 6 месяцев этого года в органы прокуратуры поступило порядка 35 тыс. заявлений о проведении внеплановых проверок, из них свыше 19 тыс. в отношении МСП. В проведении более 13,5 тыс. проверок было отказано. 7,5 тыс. проверок в этой статистике приходятся на МСП, подчеркнул Зайцев.

Ранее Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ рекомендовал рассмотреть в первом чтении изменения, вносимые в республиканский закон о развитии малого и среднего бизнеса. Предполагается, что в республиканский закон внесут новую форму поддержки — госгарантии. Также будет предусмотрена возможность оказания поддержки самозанятым: они будут включены в единый реестр субъектов МСП.

