Минздрав предложил запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай считает, что необходимо запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Салагая, это необходимо для защиты молодежи: «Мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем».

В Минздраве России уже разработали законопроект о запрете реализации алкоголя крепостью выше 16,5% (пороговое значение крепости вина) людям моложе 21 года. Минфин РФ и Минэкономразвития не поддержали инициативу ведомства, посчитав ее необоснованной.

Напомним, что в мае Совет Федерации порекомендовал правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

