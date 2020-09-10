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Минздрав предложил запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года

13:32, 10.09.2020
Минздрав предложил запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года
Фото: Pixabay.com

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай считает, что необходимо запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Салагая, это необходимо для защиты молодежи: «Мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем».

В Минздраве России уже разработали законопроект о запрете реализации алкоголя крепостью выше 16,5% (пороговое значение крепости вина) людям моложе 21 года. Минфин РФ и Минэкономразвития не поддержали инициативу ведомства, посчитав ее необоснованной.

Напомним, что в мае Совет Федерации порекомендовал правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

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