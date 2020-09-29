Императорский фарфоровый завод выпустил сервиз к 100-летию ТАССР

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Замруководителя «Татмедиа» Эдуард Хайруллин на своем YouTube-канале презентовал чайный сервиз, выпущенный на Императорском фарфоровом заводе. Он создан к 100-летию ТАССР.

Всего мастера завода изготовили 100 экземпляров коллекционного сервиза, рассказал Хайруллин. Купить его в свободной продаже нельзя.

За основу взята купольная форма, напоминающая традиционные пиалы. Орнамент также выполнен в духе национального узора. Золотая роспись доводилась вручную. Все приборы сервиза изготовлены из тончайшего фарфора.

Сервиз «Тантана» упакован в подарочный ящик из дорогих сортов дерева. К сертификату завода прилагается копия древней татарской рукописи о чае.