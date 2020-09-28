«Татнефть» заключила соглашение о сотрудничестве с венгерской компанией MOL

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

В понедельник официальная делегация из Татарстана прибыла в Венгрию. «Татнефть» подписала соглашение о сотрудничестве с местной нефтегазовой компанией MOL.

Делегацию возглавляет министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов. Эта поездка стала первой подобной миссией с момента введения странами ограничений из-за пандемии коронавируса, подчеркивают в пресс-службе Минпромторга РТ.

В ходе рабочей поездки Альберт Каримов встретился с руководством компании MOL, также посетил компанию NNG и провел двустороннюю встречу с генеральным директором HEPA Кристофом Сабо.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Министр отметил, что сотрудничество с Венгрией — это одно из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности республики. Власти Татарстана видят потенциал в развитии связей в области промышленности, здравоохранения, образования, туризма и сельского хозяйства.

Стороны обсудили успешный проект компании AGROMETAL s.r.o., которая привезла качественное оборудование и технологии в Татарстан.

Отмечается, что в прошлом году торговый оборот между Татарстаном и Венгрией вырос на 15%, до $530 миллионов.