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В Буинском районе Татарстана столкнулись поезд и машина

15:26, 28.09.2020
В Буинском районе Татарстана столкнулись поезд и машина
Фото: pixabay.com

Сегодня недалеко от деревни Старый Студенец Буинского района Татарстана столкнулись поезд и автомобиль «Лада Калина». ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель машины выехал на переезд перед приближающимся поездом. Он госпитализирован в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажирка автомобиля скончалась в машине скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане товарный поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. В результате аварии погибла 6-летняя девочка.

Происшествия Татарстан
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