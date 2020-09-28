В Буинском районе Татарстана столкнулись поезд и машина

Сегодня недалеко от деревни Старый Студенец Буинского района Татарстана столкнулись поезд и автомобиль «Лада Калина». ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель машины выехал на переезд перед приближающимся поездом. Он госпитализирован в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажирка автомобиля скончалась в машине скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане товарный поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. В результате аварии погибла 6-летняя девочка.

