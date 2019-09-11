В Татарстане поезд въехал в ВАЗ 2112, погибла 6-летняя девочка

Во вторник, 10 сентября, в Татарстане товарный поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ 2112. В результате аварии погибла 6-летняя девочка.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, 33-летняя жительница Бугульмы ехала на машине со своей дочерью. Возле железнодорожного переезда женщина пропустила грузовой поезд и поторопилась проехать этот участок. Однако она не заметила приближающегося поезда с другой стороны.

«От полученного удара в правый бок машины находившаяся на ее заднем сиденье 6-летняя дочь автолюбительницы получила черепно-мозговую травму с переломом лобных костей черепа, от чего сегодня утром ребенок скончался в больнице», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что прокурорская проверка не нашла нарушений в содержании нерегулируемого железнодорожного переезда.