В Казани за восемь месяцев количество пожаров снизилось на 10%

В Казани за восемь месяцев произошло 1 164 пожара. Это на 11,7% меньше аналогичного периода прошлого года, об этом сообщили сегодня на «деловом понедельнике».



68% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Чаще всего возгорание начиналось из-за нарушений правил использования электрооборудования и печного оборудования.

pixabay.com

Пострадали на пожарах 56 человек, 22 погибли. Это на 34,2% и на 12% меньше прошлого года соответственно. Большая часть погибших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Среди погибших нет детей.

Напомним, в России будет запрещено запирать двери во время мероприятий и сеансов в кинотеатрах, музеях, стадионах и других культурно-зрелищных и просветительских учреждениях в целях пожарной безопасности.