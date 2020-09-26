В России запретят запирать двери во время сеансов в кинотеатрах

В России будет запрещено запирать двери во время мероприятий и сеансов в кинотеатрах, музеях, стадионах и других культурно-зрелищных и просветительских учреждениях. Об этом сказано в постановлении Камбина РФ.



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Еще зрителям перед сеансами в форме речевого сообщения или видеоролика будут рассказывать о мерах безопасности в случае пожара.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Казань вошла в тройку городов с максимальными тратами на кинотеатры в первой половине 2020 года.