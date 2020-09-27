Юрий Дюпин: «Мы ничего не дали создать «Ротору» за исключением каких-то стандартов»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин подвел итоги матча против волгоградского «Ротора» (3:1). Голкипер рассказал о периоде реабилитации и поделился мыслями об атакующих действиях своей команды. По мнению голкипера, волгоградцы не сумели доставить ему никаких проблем.

— Ты две недели не был. Каково было вернуться?

— Тяжеловато было. Там даже больше двух недель паузы было, не тренировался и было тяжело входить в эту тренировочную неделю. Обычно, когда после такой паузы входишь, то потихоньку начинаешь втягиваться, а мы стали форсировать и нагрузка была тяжелая. Хочу сказать большое спасибо нашим физиотерапевтам, которые меня быстренько восстанавливали после тренировок.

А что касается игры, то сказывается, что физическое состояние было не самым оптимальным, поэтому какие-то ошибки возникали. Я думаю, что сейчас в недельном цикле еще поработаем, форму наберу и будет все хорошо.

— Как тебе матч в плане командной игры?

— Хорошо ходил мяч, много моментов создали. Даже когда в равных составах играли, практически ничего не дали создать «Ротору» за исключением каких-то стандартов и нескольких контрвыпадов. Пацаны молодцы — даже когда выигрывали 3:1, все-равно старались идти вперед.

«Рубин» занимает девятую строчку после девяти туров РПЛ. В активе казанцев 14 очков.