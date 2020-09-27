Леонид Слуцкий: «Шатов уже важная фигура «Рубина», но он может и будет играть еще лучше»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после победы в Волгограде над местным «Ротором» (3:1).

— Мы понимали, что «Ротор» будет больше обороняться, использовать контратаки, потому что понятно, что команда потеряла большую группу игроков основного состава. Поэтому сценарий был предопределен и естественно нам хотелось пораньше открыть счет и при счете 2:0 уже не пропускать. А все остальное меня удовлетворило.

— Почему Евтича не было в заявке?

— У него микроповреждение, мы его долго готовили к игре, и он уже практически начал тренироваться, но решили не рисковать, — заявил специалист.

Также по мнению Слуцкого полузащитник команды Олег Шатов еще будет прибавлять в качестве игры по ходу сезона.

— Я думаю, что они там внутри между собой решили. Должен был бить Деспотович, но если один игрок чувствует себя не очень уверенно, а второй — уверенно, то могут быть изменения.

— Как оцените игру Шатова? Пока кажется, что играет хуже ожидаемого.

— Человек несколько лет не мог стабильно играть, у него было несколько травм, а сейчас у него не было предсезонки. На мой взгляд он уже важная фигура в нашей команде, но то, что может и будет играть намного лучше — в этом нет никаких сомнений.

«Рубин» с 14 очками после девяти туров занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.