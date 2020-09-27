«Динамо-Ак Барс» завоевало Суперкубок России, обыграв «Локомотив»
«Динамо-Ак Барс» обыграло калининградский «Локомотив» (3:0) в матче 3-го тура Суперлиги и завоевало Суперкубок России по волейболу среди женских команд.
Казанские волейболистки собранно провели всю игру, уверенно обыграв своего соперника в трех партиях.
Ранее команда Ришата Гилязутдинова одержала победу над нижегородской «Спартой» и «Уралочкой-НТМК» из Екатеринбурга.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининград) — 3:0 (25:23 25:18 25:22).
Первый трофей в сезоне остается в Казани— Динамо-Ак Барс (@vcdinamoakbars) September 27, 2020
С победой!#ИскусствоПобеждать pic.twitter.com/rWOCWqvRrk
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