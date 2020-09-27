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«Динамо-Ак Барс» завоевало Суперкубок России, обыграв «Локомотив»

20:44, 27.09.2020
«Динамо-Ак Барс» завоевало Суперкубок России, обыграв «Локомотив»
Фото: vk.com/vcdinamoakbars

«Динамо-Ак Барс» обыграло калининградский «Локомотив» (3:0) в матче 3-го тура Суперлиги и завоевало Суперкубок России по волейболу среди женских команд.

Казанские волейболистки собранно провели всю игру, уверенно обыграв своего соперника в трех партиях.

Ранее команда Ришата Гилязутдинова одержала победу над нижегородской «Спартой» и «Уралочкой-НТМК» из Екатеринбурга.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининград) — 3:0 (25:23 25:18 25:22).


СпортВолейбол Татарстан
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