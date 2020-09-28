Татарстанский оркестр записал симфоническое наследие Сергея Рахманинова

Государственный симфонический оркестр Татарстана записал симфоническое наследие Сергея Рахманинова: три симфонии, «Симфонические танцы», фантазия «Утес», поэму «Остров мертвых» и «Вокализ» на лейбле Sony Classical в авторской редакции для оркестра. Об этом сообщает «Российская газета».



По словам художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Татарстана Александра Сладковского, 10 лет назад запись такого уровня казалась невозможной.

предоставлено пресс-службой ГСО РТ

Народный артист республики поставил перед собой задачу «сделать коллектив брендом Республики Татарстан»: «Пройдя питерскую школу дирижерской подготовки, имея превосходных учителей, я с самого начала планировал масштабные проекты. Не скрою, боялся сейчас — как выйдем к работе после полугодового «глюка». Но все занимались на карантине, точили мастерство. Перед записью были сводные репетиции. И, должен заметить, после чудовищного перерыва мы взлетели вертикально, так что я очень горжусь ребятами».

Ранее сообщалось, что оркестр Александра Сладковского открыл концертный сезон.