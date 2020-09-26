Файфер: «Я ни минуты не думал о завершении карьеры»

Российский боксер Руслан Файфер прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после поражения в Казани от Алексея Папина.

«Я ни минуты не думал о завершении карьеры. У меня есть цель, пока я ее не достигну, я не собираюсь останавливаться или допускать даже какие-то сомнения. Да, есть определенные моменты, всякие мысли лезли в голову, но я ни на минуту не сомневался, что я продолжу выступления», — сказал Файфер.

Напомним, ранее в Казани прошел «Вечер бокса WBC», где в главном бою Папин нокаутировал Файфера в шестом раунде и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).