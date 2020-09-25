В пятницу вечером Казань встала в 7-балльных пробках

В пятницу вечером пробки в Казани достигли 7 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

В центре самые большие заторы наблюдаются в Щербаковском переулке с переходом в улицу Тихомирнова, на улице Пушкина, Лево-Булачной, Московской, Туфана Миннуллина, Вишневского, Габдуллы Тукая.

В Московском районе по обе стороны затруднено движение по улице Декабристов и проспекту Ибрагимова. В Советском районе длинный затор по улице Космонавтов, который переходит в улицу Аграрную и Мамадышский тракт в сторону выезда из города. К слову, пробка есть и на въезде по Мамадышскому тракту.