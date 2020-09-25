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В Казани на улице Ершова из-за массовой остановки троллейбусов образовались заторы

12:20, 25.09.2020
В Казани на улице Ершова из-за массовой остановки троллейбусов образовались заторы
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани на улице Ершова встали троллейбусы, сообщает корреспондент «Реального времени».

Скриншот Яндекс.Карты

На данный момент на улице Ершова наблюдается пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Затор наблюдается от пересечения улицы Ершова с улицей Новаторов и до пересечения с улицей Абжалилова.

Причины остановки троллейбусов неизвестны.

Происшествия Татарстан
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