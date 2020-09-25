В Казани на улице Ершова из-за массовой остановки троллейбусов образовались заторы
Сегодня в Казани на улице Ершова встали троллейбусы, сообщает корреспондент «Реального времени».
На данный момент на улице Ершова наблюдается пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Затор наблюдается от пересечения улицы Ершова с улицей Новаторов и до пересечения с улицей Абжалилова.
Причины остановки троллейбусов неизвестны.Происшествия Татарстан
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