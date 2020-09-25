Мэром Елабуги избран Рустем Нуриев
В пятницу депутаты горсовета Елабуги избрали мэром города Рустема Нуриева. За него проголосовали единогласно.
Вице-мэром избран Кирилл Мокшин, сообщает пресс-служба исполкома Елабужского района.
Напомним, что до этого Нуриев занимал пост руководителя исполкома города и исполкома района. На этом посту он сменил перешедшего в Госсовет Татарстана Геннадия Емельянова.
Напомним, что на этой неделе избраны мэры Набережных Челнов, Нижнекамска и Зеленодольска.ОбществоВласть Татарстан
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