Мэром Елабуги избран Рустем Нуриев

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В пятницу депутаты горсовета Елабуги избрали мэром города Рустема Нуриева. За него проголосовали единогласно.

Вице-мэром избран Кирилл Мокшин, сообщает пресс-служба исполкома Елабужского района.

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Напомним, что до этого Нуриев занимал пост руководителя исполкома города и исполкома района. На этом посту он сменил перешедшего в Госсовет Татарстана Геннадия Емельянова.

Напомним, что на этой неделе избраны мэры Набережных Челнов, Нижнекамска и Зеленодольска.