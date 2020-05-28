На поддержку семей с детьми Татарстан тратит около полумиллиарда рублей

Фото: Pixabay

Общая сумма мер поддержки семей с детьми по линии республики достигает порядка полумиллиарда рублей в год, об этом рассказала сегодня на пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Малообеспеченные семьи (например, семьи с пятью и более детьми), где доход меньше прожиточного минимума на одного человека, получают доплату такого размера, чтобы доход достигал 1 ПМ. Эта мера касается 7 900 человек.

Выплачивается 100-процентная компенсация за детский сад, если в семье трое детей и доход ниже прожиточного минимума на человека.

И, наконец, республика обеспечивает выплату на лекарственные препараты, если в малообеспеченной семье есть ребенок до 3 лет. Такой семье дважды в год выплачивается по 5 000 рублей.

Существуют и сельские выплаты: если женщина в возрасте до 25 лет проживает на селе не менее 3 лет, родила первого ребенка, она однократно получает 50 000 рублей, а если в возрасте до 29 лет родила третьего — ей выплачивается 100 000. У нас в этих категориях растет рождаемость.

Общая сумма мер поддержки по линии республики достигает порядка полумиллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что за 10 тысячами на ребенка в Татарстане обратились уже 296 тысяч семей. Финансирует эту меру поддержки полностью федеральный бюджет.

