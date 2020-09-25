В Татарстане сегодня ожидается до 21 градуса тепла
В Татарстане 25 сентября ожидается переменная облачность. Утром возможен туман, местами заморозки, сообщают синоптики.
Ветер юго-восточный умеренный. Утром температура воздуха составит +3..+8˚C, в восточных районах до 0..+5˚C, местами заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+21˚C.
В Казани днем максимальная температура воздуха составит 16—18 градусов выше ноля.Общество Татарстан
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