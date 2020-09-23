«КамаСтройИнвест» оформил кредит на перестройку дома Николая Киселева в Казани

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На перестройку бывшего доходного дома Николая Киселева группа компаний «КамаСтройИнвест» оформила кредит. Об этом сообщил заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России Рушан Сахбиев.

«Бывший доходный дом Николая Киселева, который расположен по одной из сторон Лядского сада представляет историческую и художественную ценность не только для Казани, но и для Татарстана в целом. Здание долгое время находилось в заброшенном состоянии. Уверен, что благодаря финансированию, новый объект недвижимости станет украшением Казани, а воссоздание идентичного фасада известного объекта поможет сохранить исторический образ», — написал Сахбиев.

Ранее «Реальное время» сообщало, что проект реставрации Дома Ушковой в Казани, который является объектом культурного наследия федерального значения, выполнит ООО «ПЦ Град».

