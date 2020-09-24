«Уфа» арендовала полузащитника киевского «Динамо»

«Уфа» достигла договоренностей с киевским «Динамо» о переходе на правах аренды полузащитника Ахмеда Алибекова. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона 2020/2021.

В прошлом сезоне Алибеков выступал на правах аренды в чешском «Словане», где провел 13 матчей (восемь в стартовом составе). В нынешнем сезоне он один раз попал в заявку «Динамо», но на поле не выходил.

22-летний Алибеков — воспитанник клуба «Металлург» из Запорожья. С 2014 года он выступает за сборные Украины различных возрастов.

Напомним, ранее «Уфа» подписала контракт с полузащитником Владиславом Камиловым.