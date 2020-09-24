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В Совфеде оценили идею с парковками для беременных

11:29, 24.09.2020
В Совфеде оценили идею с парковками для беременных
Фото: realnoevremya.ru

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский поддерживает идею с введением на парковках мест для беременных женщин. Об этом он сообщил в беседе с RT.

По словам сенатора, предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о выделении на паркингах мест для беременных и многодетных семей, имеющих хотя бы одного ребенка до 6 лет, правильный приоритет в соцполитике.

Он отметил, что это дополнительный социально значимый шаг для этой категории граждан: «Я бы поддержал эту инициативу с учетом пропорций по отношению к местам, которые уже закодированы как места для парковки машин, принадлежащих инвалидам».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в конце июля у казанского ЦУМа появилась специальная розовая парковка для женщин. По требованию начальника Госавтоинспекции Казани парковочные места убрали.

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