В Казани перед посланием президента запретили парковку на площади Свободы

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В центре Казани сотрудники ГИБДД не дают парковать машины на площади Свободы и территориях, прилегающих к зданию ГБКЗ им. С. Сайдашева. Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов выступит здесь с посланием к Госсовету республики.

Корреспондент «Реального времени» сообщает, что абсолютно пуста парковка перед памятником Ленину, также нет машин у здания Верховного суда. Возле здания Министерства культуры РТ стоит только машина ГИБДД.