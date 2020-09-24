«Технониколь» запустил в Заинске производство субстратов для гидропоники

В Заинске завод компании «Технониколь» начал производить субстраты для гидропонного выращивания растений в тепличных хозяйствах. В проект инвестировано около 80 млн рублей.

По данным издания «Коммерсантъ», мощности предприятия позволяют выпускать 40 тыс. куб. м готовой продукции в год. В рамках проекта были построены цех и складские помещения общей площадью более 10 тыс. кв. м.

tn.ru

С ростом спроса на субстраты в РФ в 2021 году компания планирует вложить в проект еще около 10 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что «Технониколь» увеличит инвестиции в завод каменной ваты, расположенный в Заинске, в два раза. В 2020 году их размер составит 156 млн рублей, против 70 млн в 2019-м.

