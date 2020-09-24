«Технониколь» запустил в Заинске производство субстратов для гидропоники
В Заинске завод компании «Технониколь» начал производить субстраты для гидропонного выращивания растений в тепличных хозяйствах. В проект инвестировано около 80 млн рублей.
По данным издания «Коммерсантъ», мощности предприятия позволяют выпускать 40 тыс. куб. м готовой продукции в год. В рамках проекта были построены цех и складские помещения общей площадью более 10 тыс. кв. м.
С ростом спроса на субстраты в РФ в 2021 году компания планирует вложить в проект еще около 10 млн рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что «Технониколь» увеличит инвестиции в завод каменной ваты, расположенный в Заинске, в два раза. В 2020 году их размер составит 156 млн рублей, против 70 млн в 2019-м.
Справка
Субстрат в растениеводстве — это заменитель натурального грунта для выращивания овощей и цветов в теплицах, работающих по малообъемной гидропонной технологии. Одним из наиболее распространенных в настоящее время считается субстрат из каменной (минеральной) ваты.
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