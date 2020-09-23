Госстройнадзор Татарстана проверил строительство школы в Лаишевском районе
Инспекторы Госстройнадзора Татарстана провели проверку строительства школы в селе Усады Лаишевского района.
Как объяснил исполняющий обязанности начальника Инспекции Госстройнадзора РТ Ильфарт Сафиуллин, строительство школ находится на контроле ведомства. Проверки проходят по утвержденной программы на всех этапах строительства.
Сейчас здесь завершена кладка кирпичных стен, начался монтаж оконных блоков, внутренние отделочные работы, проводится устройство кровли, монтаж внутренних инженерных сетей, выполняется благоустройство прилегающей территории, рассказали в ведомстве.
Школу планируют открыть для детей в 2021/22 учебном году.
Ранее Госстройнадзор Татарстана проверил строительство школы в ЖК «Салават купере».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым