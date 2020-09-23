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«Нефтехимик» дома разгромил «Текстильщик» в матче ФНЛ

20:05, 23.09.2020
«Нефтехимик» дома разгромил «Текстильщик» в матче ФНЛ
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» дома разгромно победил «Текстильщик» (4:0) в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В первом тайме на поле шла равная борьба. Нижнекамцы вышли вперед усилиями защитника Агапова, открывшего счет в матче.

После перерыва «Нефтехимик» прибавил и в промежутке с 54-й по 72-ю минуты забил три мяча. У нижнекамцев по разу отличились Кленкин, Уридия и Кубышкин.


Олимп — Первенство ФНЛ. 11-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Текстильщик» (Иваново) — 4:0 (1:0)

Голы: Агапов (31), Кленкин (54), Уридия (61), Кубышкин (72).

СпортФутбол Татарстан
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