Глава Минцифры РТ предложил свой вариант интерфейса IPhone «настоящего татарстанца»

Фото: @khayrullinayrat

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин предложил пофантазировать, как бы выглядел интерфейс IPhone «настоящего татарстанца».

«Каждый владелец «яблочных» телефонов может оформить интерфейс своего смартфона по личному вкусу и предпочтениям! Люди стилизуют свои домашние экраны под операционную систему Windows, под картины известных художников и даже под фильмы. Мы решили пофантазировать как — и вот, что у нас получилось», — подписал пост Хайруллин.

Глава ведомства предложил высылать свои рабочие столы в аккаунт @digital_tatarstan. Самым интересным Хайруллин пообещал подарить мерч от Минцифры.

Ранее министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин рассказал о международном форуме Kazan Digital Week.

