Путин о скоростной трассе Москва — Казань: «Проект даст деловой импульс»
Президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами попросил правительство дополнительно изыскать ресурсы для дальнейшего развития дорожного строительства в 2021-2023 годах, а также шире использовать внебюджетные средства.
Также он поручил направить на объекты средства, привлеченные через инфраструктурные облигации: «Действенный инструмент. Уже опробованный. Работает».
В качестве примера он привел проект скоростной трассы Москва — Казань, которую хотят построить до 2024 года. Протяженность составит 800 км, она пройдет по территории шести субъектов. В проект вложат 650 млрд рублей.
«Проект даст деловой импульс, усилит экономические связи и повысит инвестиционную привлекательность регионов Центральной России и Поволжья, поможет полнее раскрыть их туристический потенциал».ОбществоИнфраструктура Татарстан
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