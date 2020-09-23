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Президент России назвал нравственно обоснованным решение о повышении НДФЛ для богатых

13:55, 23.09.2020 1
Президент России назвал нравственно обоснованным решение о повышении НДФЛ для богатых
Фото: скриншот

Президент России Путин назвал нравственно обоснованным решение о повышении НДФЛ для богатых на 2%, до 15%. Об этом он заявил на встрече с сенаторами.

Дополнительно для бюджета это принесет 60 млрд рублей. Деньги пойдут на лечение и реабилитацию детей с редкими заболеваниями, на закупку лекарств и оборудования.

«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что, когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла. Поэтому все мы сделали правильно. Ситуация изменилась, и с 1 января с суммы дохода граждан, превышающей 5 миллионов рублей в год, будет уплачиваться повышенный налог на доход в размере 15%», — заявил Путин

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    не смешите мои тапки.
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