Песков заявил, что беседа Путина и Макрона о Навальном пересказана неверно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали ситуацию вокруг Алексея Навального, но не так, как это описала газета Le Monde.

«Тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора президента Путина и президента Макрона. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в переданных формулировках», — передает Meduza слова Пескова.

Он отказался уточнить, где конкретно газета допустила неточности.

Фото: elysee.fr

Официальный представитель Кремля заявил, что не верит в слив беседы властями Франции: «Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, ну, по-русски говоря, слил в прессу запись беседы двух президентов. Ну это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить». По уверениям Пескова, это означает, что газета не могла знать, о чем именно говорили два президента.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что в личной беседе Путин рассказал Макрону о своем видении отравления Навального. Якобы президент РФ допустил, что Навальный сам мог принять яд, чтобы дискредитировать власти РФ.