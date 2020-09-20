Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

По словам эксперта РИСИ, кандидата экономических наук Михаила Беляева, повышение акцизов на табачную продукцию в России позволит получить бюджету страны десятки миллиардов рублей и закрыть часть дефицита.

«Чисто финансово, если подходить чисто по-бухгалтерски, конечно, какую-то часть бюджета этот акциз компенсирует. В общем, можно сказать, что достаточно существенную, потому что у нас оборот сигарет занимает достаточно существенное место», — отметил эксперт в интервью RT.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что при увеличении акциза на 20% сигареты в среднем подорожают примерно на 17%.

