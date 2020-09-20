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Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России

17:51, 20.09.2020 3
Эксперт оценил выгоду повышения акцизов на табачную продукцию для бюджета России
Фото: pixabay.com

По словам эксперта РИСИ, кандидата экономических наук Михаила Беляева, повышение акцизов на табачную продукцию в России позволит получить бюджету страны десятки миллиардов рублей и закрыть часть дефицита.

«Чисто финансово, если подходить чисто по-бухгалтерски, конечно, какую-то часть бюджета этот акциз компенсирует. В общем, можно сказать, что достаточно существенную, потому что у нас оборот сигарет занимает достаточно существенное место», — отметил эксперт в интервью RT.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что при увеличении акциза на 20% сигареты в среднем подорожают примерно на 17%.

ЭкономикаБюджет
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 сен
    все комментарии по этой теме от "экспертов" должны начинаться: "я курю" или "я давно не курю". и только после этого он может давать оценку.
    конечно, производители переложат эти все беды на народ - тут вообще без вопросов. следовательно люди станут беднее - вот и "чисто финансово арифметически". люди - новая нефть
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    Анонимно 21 сен
    Согласен с вами. Думаю на сигаретах они не остановятся. Сам курю. Согласился бы если бы при этом, скажем, хлеб подешевел. "Опять дорожают сигареты .Папа теперь ты будешь меньше курить? Нет сынок теперь ты будешь меньше есть"
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  • Борис Байдал 21 сен
    Курил, курю и буду курить и не понимаю чего добивается наше правительство мне абсолютно плевать курит Путин или нет, а если не хватает денег в бюджете то пусть потрясут толстосумов глядишь и деньги в бюджете появятся.
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