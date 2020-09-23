Суд предварительно рассмотрит дело рядового Шамсутдинова 29 сентября

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Суд назначил дату предварительного рассмотрения дела срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего десять человек в воинской части. Заседание состоится 29 сентября.

«Предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября», — передает ТАСС слова адвоката рядового Равиля Тугушева.

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Процесс будет идти во Втором Восточном окружном военном суде. Согласно базе данных суда, дело Шамсутдинова будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Об этом ранее просили адвокаты обвиняемого.

Напомним, 25 октября прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, находясь в карауле. Он убил восемь человек, среди которых двое офицеров. Еще двое пострадали. Сам обвиняемый утверждал, что подвергался унижениям и издевательствам.