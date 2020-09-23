Тимур Билялов: «Пока все складывается удачно. Алла бирса, так и будет»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвел итоги матча КХЛ против омского «Авангарда» (2:1б).

«Живая игра была, в первом периоде соперник нас поджал — мы немного не были готовы. Потихоньку разбегались, начали играть в свой хоккей. Удаления нас, конечно, подвели. Но хорошо, что довели матч до победы по буллитам», — считает голкипер.

Билялов отметил, что не удивился появлению Игоря Бобкова в воротах «Авангарда» вместо Эмиля Гарипова. По его словам, в командах должна быть ротация игроков и это нормальная практика.

«Не удивился, потому что ротация тоже должна быть. Вратари же не железные, чтобы подряд все 62 матча сыграть. Как видите, «Авангард» не прогадал — Игорь провел хорошую игру. А в буллитах нам больше повезло», — сказал Билялов.

Фото: ak-bars.ru

После победы над «Авангардом» казанская команда продлила свою беспроигрышную серию до шести матчей. Единственное поражение в сезоне «Ак Барс» потерпел в игре с «Витязем», когда в воротах играл Адам Рейдеборн. С Биляловым команда еще не проигрывала, а по итогам встречи с «Авангардом» Тимур был признан лучшим игроком матча. Сам голкипер после игры признался, что не помнит свое последнее поражение в КХЛ:



— Помните ли, когда «Ак Барс» последний раз проигрывал с вами в воротах?

— Честно говоря, нет. Да ведь и сезон только недавно начался. Пока все складывается удачно для меня и для команды. Алла бирса, так и будет, — сказал Билялов.

В победной раздевалке сегодня порадовались, передали Билялову тюбетейку и хорошенько поорали



Полное видео здесь https://t.co/Rsh2b9wXIL pic.twitter.com/eIAFbqePyk — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 22, 2020

Накануне «Ак Барс» обыграл по буллитам омский «Авангард» (2:1б). Во встрече не приняли участие капитан казанцев Данис Зарипов и голкипер омичей Эмиль Гарипов.

Подробнее о главных итогах победы «барсов» над «Авангардом» можно почитать в материале «Реального времени».