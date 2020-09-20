Глава Минцифры Татарстана: «Мы можем синхронизировать наши подходы с экспертами мирового уровня»

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин рассказал о международном форуме Kazan Digital Week, который пройдет в онлайн-формате в столице Татарстана 21—24 сентября.

В программе новостей телеканала «Россия 1. Татарстан» глава ведомства сообщил, что в форуме Kazan Digital Week примут участие 6 тыс. делегатов из 30 стран мира, которые выступят как спикеры и как участники.

«Мы можем синхронизировать наши подходы с экспертами мирового уровня», — отметил значение форума Хайруллин.



Ранее Хайруллин заявил, что в первый день мероприятия могут выступить председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

