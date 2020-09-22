В Казани суд рассмотрит дело о взятках сотруднице Ростехнадзора

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении Назии Зариповой, бывшей руководительницы отдела Приволжского управления Ростехнадзора. В ближайшее время ее дело рассмотрит Советский райсуд Казани.

По версии следствия, осенью 2019 года сотрудница Ростехнадзора получила 25 тысяч рублей за содействие в получении лицензии для опасного производственного объекта в Елабуге, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Также она получила 92 тысячи рублей за внесение в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности другой компании.

Напомним, что именно по делу Зариповой в феврале этого года Следком устраивал обыски в офисе Приволжского управления Ростехнадзора.