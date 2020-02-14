В Казани освободили подозреваемую во взятке сотрудницу Ростехнадзора

Фото: «Реальное время»

По данным «Реального времени», задержанная вчера начальник отдела управления Ростехнадзора по РТ Назия Зарипова уже на свободе. Сегодня из полицейского изолятора подозреваемую в получении взятки экстренно доставили в больницу №18 Казани, а там оказали необходимую терапевтическую помощь и отпустили.



Ходатайство на арест этой фигурантки в суды не направлялось.

Напомним, именно с делом Зариповой были связаны обыски, прошедшие накануне в здании управления Ростехнадзора на улице Зинина. По версии Следкома, начальник отдела, курирующего выдачу лицензий, получила 25 тысяч рублей в качестве взятки за лицензию на работу котельной — на карточку своей мамы.

Причем до перечисления денег коммерческая фирма пыталась получить лицензию законным путем, но документы четыре раза (каждый раз выдерживая установленный 30-дневный срок) заворачивали со ссылкой на мелкие недочеты. «В первый раз в документе было указано ООО, а их попросили написать «общество с ограниченной ответственностью», — сообщает источник «Реального времени».

Вину задержанная не признала.