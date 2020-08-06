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Власти Казани планируют отремонтировать мост через озеро Кабан

12:56, 06.08.2020
Власти Казани планируют отремонтировать мост через озеро Кабан
Фото: kzn.ru

В следующем году власти Казани планируют приступить к ремонту автомобильного моста через озеро Кабан на улице Назарбаева.

По словам главы города Ильсура Метшина, изменятся размеры моста, а также появится велодорожка. Подняться на мост можно будет со строящейся набережной Кабана

«В следующем году мост будет реконструироваться. Он будет расширяться, там появится большая пешеходная [дорожка] и выделенная велотранспортная артерия», — цитирует Метшина «Татар-Информ».

Ранее в Челнах прокуратура потребовала от местных властей отремонтировать аварийный Боровецкий мост после жалоб в соцсетях.

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