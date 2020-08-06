Власти Казани планируют отремонтировать мост через озеро Кабан

В следующем году власти Казани планируют приступить к ремонту автомобильного моста через озеро Кабан на улице Назарбаева.

По словам главы города Ильсура Метшина, изменятся размеры моста, а также появится велодорожка. Подняться на мост можно будет со строящейся набережной Кабана

«В следующем году мост будет реконструироваться. Он будет расширяться, там появится большая пешеходная [дорожка] и выделенная велотранспортная артерия», — цитирует Метшина «Татар-Информ».



Ранее в Челнах прокуратура потребовала от местных властей отремонтировать аварийный Боровецкий мост после жалоб в соцсетях.

