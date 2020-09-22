Татарстан продаст четверть производителя 3D-принтеров за 140 миллионов

Пакет акций в два раза дороже уставного капитала

Министерство земельных и имущественных отношений решило приватизировать АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий» (АО «КНИАТ»). За 25% акций ведомство хочет получить 140,7 миллиона рублей.

Открытый аукцион по продаже пройдет 26 октября на электронной площадке Агентства по государственному заказу РТ. На торги этот пакет акций выставляется впервые, хотя ранее он фигурировал в планах приватизации госимущества за последние несколько лет.

На продажу идет пакет из 1 846 180 акций, находящийся в собственности Татарстана. В целом уставной капитал составляет 73,8 миллиона рублей (7 384 716 акций по 10 рублей).

Институт расположен на шести земельных участках общей площадью 31,4 тысячи квадратных метров, общая площадь недвижимости — 26,6 тысячи квадратных метров. В список входят административно-хозяйственный корпус, гараж, цех, три лабораторных корпуса, один экспериментальный. Генеральным директором сейчас является Игорь Ларионов.

Институт расположен на шести земельных участках общей площадью 31,4 тысячи квадратных метров, общая площадь недвижимости — 26,6 тысячи квадратных метров. Фото: kniat.ru

Численность работников составляет 128 человек, хотя на сайте указываются 169 сотрудников. В их числе — два доктора и шесть кандидатов технических наук, 32 инженера-конструктора и 27 инженеров-технологов.

Сейчас КНИАТ занимается выпуском прессов глубокой вытяжки, приборов неразрушающего контроля, шумопоглощающих панелей «Эхофон», 3D-принтеров (работающих по FDM-технологии). Среди других видов деятельности: разработка и внедрение новых авиационных технологий, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, изготовление и внедрение опытных образцов новой техники, образовательные услуги и так далее.

Базовый институт по машиностроению не без убытков

Казанский филиал НИАТ появился в 1959 году для оперативного решения технологических и экономических проблем на предприятиях Казанского авиационного куста. В прошлом году институту исполнилось 60 лет. Изначально он занимался постановкой на производство и освоением самолетов (Ил, Ту, Ан, МиГ, Су, Як) и вертолетов (Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-26, Ми-38, «Ансат», Ка-26), а потом перешел на выпуск более сложного оборудования. Сейчас КНИАТ, как сообщается на его сайте, является «базовым институтом Татарстана по машиностроению».

Выручка в 2018 году составила 171 миллион рублей, в 2019 году она выросла до 187,9 миллиона. А вот прибыль института в 2018 году составила всего 287 тысяч, а в 2019-м и вовсе получился чистый убыток в размере 17,5 миллиона. Чистые активы КНИАТа два года назад составили 476,6 миллиона, по итогам 2019 года они снизились до 458 миллионов.

Сейчас КНИАТ занимается выпуском прессов глубокой вытяжки, приборов неразрушающего контроля, шумопоглощающих панелей «Эхофон», 3D-принтеров (работающих по FDM-технологии). Фото: kniat.ru

Полный состав собственников КНИАТа на данный момент фактически неизвестен. По данным Росстата, на ноябрь 2017 года Минземимуществу принадлежало 25%, АО «Казанский Гипронииавиапром» — 6,29% и ООО «Казанский агрегатный завод» — 29,71%.

При этом ранее Татарстан планомерно выходил из капитала КНИАТа: к 2014 году институт полностью принадлежал республике, позже в результате допэмиссии акций в капитал пришли «Казанский Гипронииавиапром» и ООО «Высота» бизнесмена Леонида Локая (сейчас это как раз «Казанский агрегатный завод»).

Дарья Пинегина