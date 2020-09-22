Минниханов вручил награду заместителю руководителя ФАС России Андрею Цариковскому
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медаль «100-летие ТАССР» статс-секретарю — заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрею Цариковскому.
Как сообщает пресс-служба главы республики, на встрече, которая прошла в Доме правительства РТ, обсудили взаимодействие в сфере задач, стоящих перед ФАС.
Цариковский приехал в Казань для участия в конференции о перспективах биржевой торговли в нефтегазовой сфере.
Ранее Минниханов встретился с председателем правления госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным.
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