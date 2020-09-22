Новости общества

11:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фестиваль «Великий Болгар» пройдет без входных билетов

11:22, 22.09.2020 1
Фестиваль «Великий Болгар» пройдет без входных билетов
Фото: realnoevremya.ru

В этом году фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» будет проходить без входных билетов. Об этом сообщил организатор — директор агентства «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин на пресс-конференции: «Чтобы люди меньше тратились в этот непростой год».

Также не состоится конный турнир, но будет большая площадка раннего средневековья и огромное количество пеших боев.

Ранее «Реальное время» писало, что у фестиваля может смениться организатор. Вместо традиционного уже ООО «Путешествие в прошлое» под руководством Алексея Кокурина тендер, объявленный ГБУ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник», выиграло казанское ООО «Альт-инвест».

Фестиваль пройдет 26—27 сентября.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 сен
    княжеские дружины Спартака и михаила архистратига архангела подъедут с поленами.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также