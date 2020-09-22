Фестиваль «Великий Болгар» пройдет без входных билетов

В этом году фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» будет проходить без входных билетов. Об этом сообщил организатор — директор агентства «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин на пресс-конференции: «Чтобы люди меньше тратились в этот непростой год».

Также не состоится конный турнир, но будет большая площадка раннего средневековья и огромное количество пеших боев.

Ранее «Реальное время» писало, что у фестиваля может смениться организатор. Вместо традиционного уже ООО «Путешествие в прошлое» под руководством Алексея Кокурина тендер, объявленный ГБУ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник», выиграло казанское ООО «Альт-инвест».

Фестиваль пройдет 26—27 сентября.