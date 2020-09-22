В Татарстане Росгвардия изъяла незарегистрированное ружье у охотника

В Татарстане Росгвардия проводит рейды, проверяя оружие у охотников. Таким образом силовики обнаружили незарегистрированное ружье у 36-летнего местного жителя.

В отношении него был составлен протокол о незаконном хранении и ношении оружия. Ружье росгвардейцы изъяли, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала сезона сотрудники республиканского Управления Росгвардии успели проверить несколько десятков охотников. Самым распространенным нарушением они называют нарушение правил перевозки оружия — огнестрельное оружие перевозили в расчехленном и заряженном виде. В этих случаях оружие также изымалось.

Профилактические рейды будут проходить на протяжении всего сезона охоты — с 5 сентября по 31 декабря 2020 года.

Ранее «Реальное время» писало об ажиотажном спросе на разрешения на охоту. Этот сезон вызвал большой интерес у охотников на фоне полного запрета на охоту весной.