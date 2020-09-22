Новости происшествий

11:33 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии водитель автоцистерны из Татарстана насмерть сбил мужчину

09:35, 22.09.2020 1
В Башкирии водитель автоцистерны из Татарстана насмерть сбил мужчину
Фото: пресс-служба ГИБДД Башкирии

В Башкирии 33-летний татарстанец за рулем автоцистерны на базе Mercedes-Benz Axor сбил на дороге 34-летнего жителя Стерлитамака. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Инцидент произошел в Стерлитамакском районе Башкирии вчера вечером на 103 км трассы Уфа — Оренбург. Пешеход скончался до приезда скорой помощи. На его одежде, по словам водителя, не было световозвращающих элементов.

Ранее в РТ погиб водитель из Чувашии при столкновении с грузовиком.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:51
    Какого перевозчика автоцистерна?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также