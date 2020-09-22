В Башкирии водитель автоцистерны из Татарстана насмерть сбил мужчину

Фото: пресс-служба ГИБДД Башкирии

В Башкирии 33-летний татарстанец за рулем автоцистерны на базе Mercedes-Benz Axor сбил на дороге 34-летнего жителя Стерлитамака. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Инцидент произошел в Стерлитамакском районе Башкирии вчера вечером на 103 км трассы Уфа — Оренбург. Пешеход скончался до приезда скорой помощи. На его одежде, по словам водителя, не было световозвращающих элементов.

Ранее в РТ погиб водитель из Чувашии при столкновении с грузовиком.