УАТИ Казани добилось ликвидации 29 свалок и высадки 5 тысяч деревьев — исполком

За полгода в Казани сотрудники Управления административно-технической инспекции выписали 1 464 протокола за нарушения в сфере благоустройства и содержания территорий. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Больше трети протоколов были составлены до введения режима ограничений. В апреле, дабы поддержать малый бизнес, был введен мораторий на штрафы для предпринимателей, если нарушения не грозят жизни и здоровью жителей.

Больше всего нарушений зафиксировано в размещении наружной рекламы и плохом содержании фасадов. Также в УАТИ отметили, что выросло количества листовок, объявлений и плакатов, размещенных в непредназначенных для этого местах.

153 факта нарушений касаются Положения об организации и проведении земляных работ, чаще всего это производство работ без оформления ордера и отсутствие ограждения и информационного щита. На стройплощадках выявлено 68 нарушений.

Увеличилось также количество свалок и навалов мусора — зафиксирован 81 случай. Из них 29 свалок уже ликвидировано. В рамках озеленения высажено почти пять тысяч деревьев и свыше 40 тыс. кв. м газона.

«Из 107 распоряжений о высадке выполнено 25, по 12 составлены протоколы о неисполнении, по девяти — согласован перенос сроков», — передает пресс-служба.

