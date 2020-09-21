В ЦБ объяснили августовскую инфляцию в Татарстане ростом цен на апельсины и картошку

По итогам августа в Татарстане инфляция в годовом выражении составила 3,2%. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0,4 п.п.

Эксперты назвали несколько факторов, повлиявших на ускорение инфляции, в том числе и рост цен на апельсины и картофель.

Так, в августе апельсины стоили почти в 1,5 раза выше, чем годом ранее. Картофель оказался на 6,4% дешевле, чем годом ранее, тогда как в июле его цена была ниже уровня прошлого года.

Таким образом, продовольственная инфляция составила в августе 4%. Цены на непродовольственные товары выросли на 3,3%, услуги подорожали на 1,9%.

«Факторами некоторого ускорения роста цен стали восстановление потребительской активности, реализация отложенного спроса и рост издержек производителей», — называют другие причины роста инфляции в Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.