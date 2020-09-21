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В ЦБ объяснили августовскую инфляцию в Татарстане ростом цен на апельсины и картошку

15:38, 21.09.2020 2
В ЦБ объяснили августовскую инфляцию в Татарстане ростом цен на апельсины и картошку
Фото: cbr.ru

По итогам августа в Татарстане инфляция в годовом выражении составила 3,2%. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0,4 п.п.

Эксперты назвали несколько факторов, повлиявших на ускорение инфляции, в том числе и рост цен на апельсины и картофель.

Так, в августе апельсины стоили почти в 1,5 раза выше, чем годом ранее. Картофель оказался на 6,4% дешевле, чем годом ранее, тогда как в июле его цена была ниже уровня прошлого года.

Таким образом, продовольственная инфляция составила в августе 4%. Цены на непродовольственные товары выросли на 3,3%, услуги подорожали на 1,9%.

«Факторами некоторого ускорения роста цен стали восстановление потребительской активности, реализация отложенного спроса и рост издержек производителей», — называют другие причины роста инфляции в Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

АналитикаЭкономика Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 сен
    кому нужны апельсины в августе? свои сезонных фруктов полно же
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  • Анонимно 21 сен
    Я не понимаю как они считаю. Сезонные товары это отдельный случай. Иногда в очень уражайный год цена может и меньше быть чем в прошлом году. Но это исключение. Хлеб (Сельский) в течении года 28, 30 сейчас 32. Что составляет более 10%. Начали просто взлетать цены на некоторые крупы. там и все 20%. И так по многим товарам. Ну никак не может продовольственная инфляция 3-4%. Молоко постоянно уменьшают объем пачки. Как считать колбасы и сыр вообще не понятно. Состав постоянно меняется в худшую сторону.
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