Маргарита Симоньян будет отвечать на вопросы зрителей в новом проекте RT

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Телеканал RT решил запустить новое шоу, в котором главный редактор канала Маргарита Симоньян будет отвечать на вопросы зрителей. Оно получило название «Ч.Т.Д.».

Первый выпуск выйдет в эфир 1 октября. До следующего понедельника, 28 сентября, планируется принимать вопросы.

Канал отмечает, что вопросы задаются в видеоформате. Задать их необходимо на сайте chtd.rt.com. При этом канал поставил условие: чтобы задать вопрос, необходимо быть подписанным на youtube-аккаунты Маргариты Симоньян или «RT на русском» не менее 90 дней.

Предлагается записывать видео с вопросом прямо через сайт проекта. Также можно записать видео и уже после загрузить его на сайт.

В проморолике показаны примеры вопросов, например: «Марго, возьми трубку!» — якобы от Ксении Собчак, или «За что вы с нами так?!» — от Ассоциации бобров России.