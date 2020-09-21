Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону
В Тюмени прошла спринтерская гонка в рамках чемпионата России по летнему биатлону.
Победителем стал представитель сборной Башкортостана Эдуард Латыпов, преодолевший дистанцию в 10 км за 25 минут 32,7 секунды с одним промахом на огневом рубеже.
Серебро завоевал Петр Пащенко, а третий результат показал уроженец Башкортостана Максим Буртасов.
Отметим, что лидер сборной России Александр Логинов пропускал гонку из-за проблем с локтем.
Ранее стало известно о задержании бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова за растрату денежных средств.Спорт Башкортостан
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