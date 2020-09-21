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Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону

14:26, 21.09.2020
Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону
Фото: vk.com/latypov_ed

В Тюмени прошла спринтерская гонка в рамках чемпионата России по летнему биатлону.

Победителем стал представитель сборной Башкортостана Эдуард Латыпов, преодолевший дистанцию в 10 км за 25 минут 32,7 секунды с одним промахом на огневом рубеже.

Серебро завоевал Петр Пащенко, а третий результат показал уроженец Башкортостана Максим Буртасов.

Отметим, что лидер сборной России Александр Логинов пропускал гонку из-за проблем с локтем.

Ранее стало известно о задержании бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова за растрату денежных средств.

Спорт Башкортостан
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